В Государственной пограничной службе утверждают, что российские журналистки, которых не пустили в Украину, не подтвердили цель своего визита.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна.

Речь идет о корреспонденте российского телеканала «Дождь» Евгении Зобниной и главном редакторе сайта «Такие дела» Анастасии Лотаревой.

«Они едут в зону ООС, едут в область, где введено военное положение. При этом достаточно размыто понимали, чем они там будут заниматься, не имели ни аккредитации штаба ООС, ни подтверждения цели своего визита ни от одного из уполномоченных государственных органов Украины», - пояснил представитель Госпогранслужбы.

На основании обобщенной информации пограничники отказали журналисткам в пересечении границы.

Слободян подтвердил, что у них были приглашения от общественных организаций, но подчеркнул, что такие документы могут помогать пограничникам, но не является «отправной точкой для того, чтобы решение было принято».

«Журналистки не предоставили тех аргументов, которые бы убедили пограничников, что действительно они должны быть в зоне ООС, в области, где введено военное положение, и действительно их работа в этом районе лежит в поле национальных интересов Украины», - уточнил Слободян.

Он не смог сообщить, действительно ли Лотаревой сзадавали вопрос о «Голодоморе, украинских моряках и Боинге», как она написала в Facebook.

«Если, допустим, в ходе разговора, пограничник считает нужным задать этот вопрос, в этом нет ничего, что бы нарушало права или свободы гражданин ... Задавались ли конкретно эти вопросы во время этого разговора, я подтвердить не готов, потому что свидетелем разговора ни был», - пояснил представитель пограничной службы.

Слободян отметил, что с каждым гражданином из стран миграционного риска, в частности, России, пограничники общаются отдельно.

Обращают внимание, в том числе, и на женщин, потому что они «могут участвовать в дестабилизирующих мероприятиях на территории Украины».

«Это не означает, что все граждане Российской Федерации не могут пересечь границу Украины на въезд. За эти сутки более тысячи лиц-граждан российской федерации, пересекли благополучно границу и попали в Украину», - рассказал Слободян.

4 декабря российский телеканал «Дождь» заявил, что их журналистку не пустили в Украину.

Она якобы прилетела по приглашению правозащитного центра «Мемориал», Луганского областного правозащитного центра «Альтернатива» и немецкой организации DRA для участия в блог-туре по Донбассу.

Главный редактор «Такие дела» Анастасия Лотарева также написала, что ее «депортируют» в Минск.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).