Президент Петр Порошенко призвал западный мир усилить санкции против России и увеличить присутствие НАТО в Черном и Азовском морях. Об этом он сказал в интервью международному информационному агентству Bloomberg, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко поблагодарил мировых лидеров за поддержку Украины в тяжелые времена российской агрессии.

«Заявления США, G7, Европейского Союза, других союзников и очень сильные слова - это мощная поддержка Украины. Но, несмотря на эти мощные заявления западных партнеров, Путин продолжает действовать. И в этой ситуации мы должны иметь более тесную координацию и также действовать», - сказал Порошенко.

«Действовать - не значит объявлять войну. Точно нет. Мы - мирная страна и я - человек мира. Мы просто хотим защитить наш суверенитет и территориальную целостность и независимость. Но действовать - значит введение новых санкций против России, пакет санкций за Азов», - отметил Президент.

«Мы должны увеличить присутствие НАТО в Черном море, возможно и в Азовском море. Это было бы очень хорошо и мы рассчитываем на это и приглашаем корабли НАТО для того, чтобы обеспечить стабильность. Потому что это новый вид войны - гибридная война, которая включает в себя кибератаки на западные демократии, кампании по дезинформации, попытки атак на различные страны во время выборов, эмбарго украинских товаров, прекращение поставок природного газа и, главное - использование вооруженных сил против суверенных и независимых государств, включая Украину», - сказал Порошенко.

Напомним, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что Германия и Франция не поддерживают введение новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель заявил, что среди стран Европейского Союза нет консенсуса в вопросе введения новых санкций против Российской Федерации из-за захвата украинских судов и моряков в Керченском проливе.