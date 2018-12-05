Президент Петр Порошенко призвал местные власти вести диалог с обществом о процессе образования автокефальной поместной православной церкви в Украине и не допускать возможных провокаций. Об этом он заявил во время выступления на Форуме местного самоуправления, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Еще раз подчеркиваю. Автокефальная православная церковь Украины не будет государственной. Власть гарантирует конституционное право свободы вероисповедания. В том числе, гарантирует и тем, кто захочет остаться в единстве с русской церковью. И я как Президент и гарант конституционных прав и свобод граждан, также гарантирую это», - подчеркнул он.

В то же время Глава государства отметил, что «Московский патриархат не будет диктовать условий, клеймить, кто у нас канонический, а кто - безблагодатный».

«Верующие сами будут выбирать, в какую церковь им ходить, никто никого ни к чему силе не принуждает. Подчеркиваю, что мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт», - подчеркнул Порошенко.

Президент обратился к участникам форума: «Здесь многое зависит не только от власти, не только от спецслужб, но и от органов местного самоуправления, от вашей способности разъяснять ситуацию и вести качественный диалог в общинах».

«Это очень важно. И поэтому я обращаюсь к вам с просьбой обеспечить этот процесс. Не дать никому из московской когорты спровоцировать. И не допустить никакого насилия», - резюмировал он.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.

Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата обнаружили признаки функционирования организованной сети распространения материалов, разжигающих религиозную рознь.