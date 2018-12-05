Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик выразил надежду, что в связи с новогодними и рождественскими праздниками на Донбассе будет объявлено перемирие. Такое заявление он сделал 4 декабря по итогам прошедшего в Минске очередного заседания ТКГ, передает БЕЛТА.

«Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками», - отметил он.

«Несмотря на усилия ТКГ, напряженность в зоне конфликта и вокруг нее, к сожалению, не уменьшается. Создается впечатление, что стороны вместо того, чтобы искать пути мирного решения конфликта, на самом деле двигаются в противоположном направлении. Я глубоко озабочен такой ситуацией, - сказал Сайдик. - В очередной раз обращаюсь к сторонам с настоятельным призывом сделать все необходимое, чтобы не допустить эскалации напряженности».

В ответ на просьбу прокомментировать то, что представитель России в ТКГ Борис Грызлов покинул зал заседания, спецпредставитель ответил, что это произошло в начале выступления украинской делегации. «Могу сказать, что было наше пленарное заседание, господин Марчук (представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук. – Ред.) взял слово, и господин Грызлов ушел из зала заседания», - пояснил Сайдик.

Напомним, 4 декабря российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил.