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За прошедшие сутки, 4 декабря, российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, российские оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск. В частности, зафиксировано и 7 случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирована активность вражеского снайпера.

Российские оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

Огневому воздействию из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Песок, Новозвановки, Широкино и Водяного, что на Приазовье, а у Луганского зафиксирован еще и огонь из минометов калибра 120 мм. Защитники Красногоровки были обстреляны противотанковыми управляемыми ракетами, а защитники Троицкого и Водяного - из вооружения боевых машин пехоты.

В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое - получили ранения.

С начала суток враг обстрелял наши позиции на подступах к Тарамчуку. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь не допущено.

По данным разведки, 4 декабря, 2 боевика были уничтожены и еще 5 - ранены.

Напомним, 3 декабря оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
ForUm

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