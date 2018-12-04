Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, обязав украинский банк полностью возместить понесенные судебные издержки двум своим бывшим основным акционерам. Об этом говорится в сообщении адвокатов бизнесмена Игоря Коломойского, опубликованном Українськими новинами 4 декабря 2018 года.

По информации защитников Коломойского, ПриватБанк сфабриковал иск с целью подачи иска в Лондоне. Так, лондонский суд установил, что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка появиласьвозможность вовлечь Коломойского и Боголюбова к разбирательству.

Суд установил, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано о рассмотрении исков по месту регистрации.

Судья Фанкурт также отметил «серьезное не раскрытие и искажение информации» ПриватБанком в своем иске иотклонил Всемирный арест активов («ВАА»), который был издан ошибочно.

«Мы рады, что Судья установил, что Всемирный Арест Активов должен быть снят в результате серьезных и преднамеренных сокрытий и искажения фактов со стороны ПриватБанка перед Судом в ходе слушаний, на которых Всемирный Арест Активов был наложен и на которых Ответчики не присутствовали. ГосподинКоломойский всегда утверждал, что иски, поданные Банком, политически мотивированы, ошибочны и будут проиграны», - заявил Эндрю Лафферти, партнер юридической компании Fieldfisher и представитель Игоря Коломойского.

В решении Высокого суда Лондона также говорится о том, что суд обязал ПриватБанк в полной мере возместить судебные издержки господина Коломойского, включая промежуточный платеж в размере 4 миллионов фунтов стерлингов.

По словам адвокатов, ПриватБанк изначально предъявлял Коломойскому и Боголюбову претензии на сумму около 1,91 млрд. долларов США.

В своем решении Судья Фанкурт установил, что максимально возможная сумма «вероятного» иска против Ответчиков, должна быть уменьшена до 515 млн долларов США, что представляет собой уменьшение исковых требований, которые изначально были предъявлены ПриватБанком, на 75% (около 1,4 млрд. долларов США). При этом Судья не сделал никаких выводов о том, что по этому решению какая-либо сумма вообще причитается ПриватБанку.

Также в своем решении Судья Фанкурт установил, что данный случай являлся подходящим для признания подавляющего успеха Ответчиков и что поэтомуПриватБанк должен компенсировать им все затраты, понесенные в результате судебного иска.

Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.