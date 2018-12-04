«Укрзализныця» начала отменять поезда Киев - Международный аэропорт «Борисполь» на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и главными воздушными воротами Украины, сообщает avianews.

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее.

В результате этого интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое — превышает один час.

В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

В свою очередь в «Укрзализныце» сообщили, что осуществленные изменения в расписании курсирования учитывают на данном этапе существующий пассажиропоток. Сокращение коснулось рейсов в ночные часы.

Так, с 00:00 часов этих суток на маршруте будет курсировать 27 пар поездов. В случае увеличения или уменьшения пассажиропотока, «Укрзализныця» и в дальнейшем будет корректировать количество пар поездов, как в сторону их уменьшения, так и в сторону увеличения.

Отмечается, что после запуска экспресса Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт им уже воспользовались более 6000 пассажиров.

Напомним, 30 ноября «Укрзализныця» отправила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт «Борисполь».