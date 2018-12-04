также в разделеСтолица
Киевсовет своеобразно поддержал военнопленных моряков 20
Соратник Гусовского считает, что киевляне не должны видеть, чем занимаются депутаты Киевсовета 31
В столице из-за гололедицы травмировались почти тысяча человек 37
Экспресс в «Борисполь» планируют соединить с метро 68
В Киеве психбольной убил топором двух женщин и выбросился из окна 90
Скоростной экспресс в «Борисполь» сломался на второй день после запуска 142
Из-за снегопада в аэропортах Киева задерживают рейсы 24
Украина закрыла 10 квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС 32
Экспресс Киев-«Борисполь» отправился в первый рейс 82
Столичный прокурор отказался от взятки в $30 тысяч 57
Киевсовет разорвал договор аренды со скандальным застройщиком на Андреевском спуске 50
В Киеве из-за гололеда травмировались около 50 человек 47
СМИ: В Киеве обокрали квартиру главы столичной прокуратуры 99
В Киеве горело здание Минфина 72
В Киеве сообщили о минировании крупной сети супермаркетов 78
В ТРЦ Ocean Plaza снова подожгли дымовые шашки 51
В Киеве за торговлю оружием задержали нацгвардейца 44
Кабмин передал Андреевскую церковь Вселенскому патриархату 42

«Укрзализныця» начала отменять поезда Киев - Международный аэропорт «Борисполь» на пятый день после начала регулярного сообщения между Киевом и главными воздушными воротами Украины, сообщает avianews.

Как следует из обновленного расписания, которое введено в действие с 00:00 4 декабря, отменены ряд рейсов как в ночное время, так и в пиковое утреннее и вечернее.

В результате этого интервал движения экспрессов ночью увеличен до двух часов, в пиковое время — почти до одного часа, в межпиковое — превышает один час.

В первые дни движения поездов основной интервал составлял около 1 часа, при этом в утреннее и вечернее время он уменьшался до 27-44 минут.

В свою очередь в «Укрзализныце» сообщили, что осуществленные изменения в расписании курсирования учитывают на данном этапе существующий пассажиропоток. Сокращение коснулось рейсов в ночные часы.

Так, с 00:00 часов этих суток на маршруте будет курсировать 27 пар поездов. В случае увеличения или уменьшения пассажиропотока, «Укрзализныця» и в дальнейшем будет  корректировать количество пар поездов, как в сторону их уменьшения, так и в сторону увеличения.

Отмечается, что после запуска экспресса Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт им уже воспользовались более 6000 пассажиров.

Напомним, 30 ноября «Укрзализныця» отправила в первый рейс скоростной экспресс Киев - Международный аэропорт «Борисполь».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги