Уголовные производства, открытые по факту покушения в Одессе на главу общественной организации «Небайдужі», экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко и представителей региональной организации партии «Народный Рух Украины» Михаила Кузаконя и Григория Козьму, решено объединить в одно производство. Об этом сегодня в Одессе на брифинге заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает УНИАН.

«Дело Стерненко объединили с делами Кузаконя и Козьмы», - сказал он.

По словам Луценко, у него была встреча со Стерненко, на которой активист предоставил следствию некоторые факты. «Исходя из этого, мы видим прогресс в объединении этих двух производств. Некоторые доказательства указывают на вероятность одного центра нападения, во всяком случае, и именно на этих лиц, а может, и на других», - отметил Луценко, отказавшись что-либо добавить, сославшись на тайну следствия.



Как сообщал ForUm, 1 мая на Стерненко было совершено покушение. Злоумышленник стрелял в активиста из пистолета с резиновыми пулями.

Несмотря на ранение, Стерненко начал преследовать преступника, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого. Им оказался ранее судимый уроженец Казахстана Абзал Баймукашев, который в 2003 году получил украинское гражданство. Позже правоохранители задержали второго подозреваемого.

Кроме того, вечером 24 мая неизвестные, вооруженные холодным оружием, снова совершили покушение Стерненко. Нападавших, по его словам, было двое. Один убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота. Полиция задержала второго участника покушения. Позже его отпустили.

Стерненко рассказал, что нож, которым он убил одного из нападавших, принадлежит им.

В июне уголовное производство по факту нападения на Стерненка передали киевской полиции.

2 августа автомобиль лидеров одесской организации «Народного руху України» Михаила Кузаконя и Григория Козьмы протаранил грузовик ГАЗ.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

23 августа были задержаны трое подозреваемых в покушении. 25 августа они были взяты под стражу.