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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко заявляет, что на сборы резервистов первой очереди, стартовавшие 3 декабря, пришло больше желающих, чем требовалось.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV 3 декабря, сообщает «Украинская правда».

«Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят, и даже некоторые обижаются, что не попали (на учения. – Ред.)», - сказал Муженко.

Он продемонстрировал карту с размещением российских военных и вооружения на границе с Украиной и объяснил, что учения нужны, чтобы отбить возможную агрессию. 

«Характер дислокации этих частей (России. – Ред.) показывает, что в самый короткий срок могут быть созданы соответствующие наступательные группировки. И направление их действий – Украина», - сказал Муженко.

Он добавил, что ВСУ рассматривают как потенциально опасные не только донецко-луганское направление, а в целом границу с Россией – и на северо-востоке, и со стороны моря.  

Напомним, 3 декабря в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди.

 
ForUm

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