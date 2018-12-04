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Авиакомпания РФ «Победа» намерена взыскать с актера Алексея Панина компенсацию за ненадлежащее поведение во время перелета из Стамбула в Москву.

«Компания намерена взыскать с актера все вынужденные расходы авиакомпании, в том числе за санитарную обработку самолета», - сказали Интерфаксу в пресс-службе компании.

Источник в авиакомпании, что во время перелета из Стамбула во Внуково актер курил, употреблял алкоголь, нарушал общественный порядок на борту самолета и грубо выражался в адрес бортпроводников.

«1 декабря с рейса «Победы» из Стамбула снят сотрудниками полиции известный актер Алексей Панин за пьяный дебош перед посадкой самолета в аэропорту «Внуково». Он дважды покурил в туалетной комнате, кричал другим пассажирам о том, как правильно курить и закрывать детектор дыма салфеткой, о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Панин также неоднократно оскорблял бортпроводников.

После посадки в Москве на борт были вызваны полицейские, которые сняли актера с рейса.
ForUm

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