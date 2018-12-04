Как и в прошлых отопительных сезонах, сэкономленную субсидию можно использовать для оплаты в следующем месяце потребленного свыше выделенной социальной нормы газа, воды или электроэнергии. Об этом сообщается на портале Тепло.gov.ua.

К примеру, семье была начислена октябрьская субсидия (неполный отопительный месяц) в размере 550 грн. Обязательный платеж домохозяйства 820 грн. Но в октябре потреблено всего 13 кубометров газа, за что уплачена его фактическая стоимость – 92,26 грн. В следующем месяце семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленной в предыдущем месяце субсидией.

Или же в ноябре обязательный платеж составляет 1000 гривен по социальной норме 400 кубов газа, а фактически использовано лишь 100 кубов. Остаток – 300 кубов – можно использовать в более холодные месяцы, к примеру в декабре-январе. При этом не нужно никому ничего сообщать – эти суммы должны указываться поставщиком услуг в платежке как переплата (с минусом).

Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги. Если, скажем, размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривен, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 грн.

Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты коммунальных услуг в размере социальных нормативов, и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов.

Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги «игнорирует» сэкономленную субсидию и насчитывает иначе, он нарушает действующее законодательство (Постановление КМУ № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива»).

В случае нарушения таких прав, украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям предприятий, предоставляющих услуги, а в случае отсутствия реагирования – органы власти на местах или органы местного самоуправления. Там помогут урегулировать ситуацию с неправомерным начислением средств в случае, если на счете домохозяйства числится сэкономленная субсидия.