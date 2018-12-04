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В Харькове коммунальщики создают большую ледяную скульптуру «Новогодняя елка», сообщает Городской дозор.

Основа арт-объекта состоит из металлоконструкций, залитых сверху водой, которая при замерзании создает причудливые ледяные структуры. 

Вечером скульптура будет подсвечиваться.

На площади Свободы продолжаются работы по строительству новогоднего городка, монтируются каток и главная городская елка.

Напомним, в горсовете сообщали, что военное положение не помешает харьковчанам отметить новогодние праздники.
ForUm

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