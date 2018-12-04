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В Черном и Азовском морях зафиксированы аварии морских судов, обусловленные блокировкой Российской Федерацией Керченского пролива. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«Так, по данным международных систем мониторинга судов 30 ноября грузовое судно LADY MARIA (Республика Того) при маневрировании вблизи Керченского пролива получило повреждения из-за запутывания винта судна в якорной цепи другого грузового судна AZOV CONCORD (Республика Мальта). Оба корабля находились на пути к портам в Азовском море», - говорится в сообщении.

1 декабря на выходе из Азовского моря вблизи Керченского пролива буксир PAL 3 (Российская Федерация) потерял контроль над буксируемой баржей SHILAYNYAY, которая была загружена около 4000 тонн пшеницы, из-за чего баржа оторвалась и села на мель у мыса Каменный. Капитан буксира несколько часов пытался самостоятельно снять баржу с мели, однако попытки оказались тщетными.

«Допустив массовое скопление судов в районе Керченского пролива, Россия создала серьезную угрозу безопасности судоходства. Такие действия РФ является грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, согласно которой Россия отвечает за безопасную навигацию судов», - заявили в ведомстве.

На ряду с массовыми отключениями судами системы AIS, которые поощряет Российская Федерация, приведенные примеры еще раз демонстрируют, как РФ пренебрегает нормами международного права и создает опасность для судоходства в Черном и Азовском морях, резюмировали в МинВОТ.

Напомним, по данным Мининфраструктуры, по состоянию на 3 декабря 2018 наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.
ForUm

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