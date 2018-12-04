Фонд гарантирования вкладов и НБУ одерживают одна за другой принципиальные победы в судах над самым большим аграрным должником Украины – Олегом Бахматюком. Похоже, что очень скоро имущество его холдинга Ukrlandfarming будет пущено с молотка

«Настоящие западные кредиторы или инвестиционные банкиры нацелены на холодный результат: если они могут выдавить из Бахматюка хотя бы немного больше, чем то, что есть сейчас, они будут до конца вести переговоры» – так владелец Ukrlandfarming Олег Бахматюк прокомментировал свои непростые отношения с кредиторами в феврале этого года в интервью ИА «Интерфакс-Украина».

Суть этих отношений достаточно банальна: Бахматюк, по его же собственным словам, взял $2 млрд кредитов и вложил их на территории Украины, «построив то, что до нас никто не строил». Имеется в виду, очевидно, агрохолдинг Ukrlandfarming – единственный в своем роде, судя по описанию на его сайте. Ведь там указано, что Ukrlandfarming каким-то только ему известными образом владеет 570 тыс. га земли, хотя в реальности вся эта земля ему не принадлежит, а лишь арендуется у паевиков, как это делают все агрохолдинги Украины.

Потратив миллиарды долларов заемных средств, Бахматюк действительно построил колосса, проблема только в том, что долги он фактически не возвращает, и по многим признакам сильно напоминает истукан, увиденный когда-то во сне правителем Вавилона.

«Бахматюк в своем интервью сам признает, что его задолженность перед банками и иностранными инвесторами превышает стоимость компании. А если у вас долгов больше, чем активов, то вы кто? Банкрот! Нашему рынку надо научиться употреблять это слово»- так в свое время описала суть происходящего экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Благодаря ей с рынка были выведены банки Бахматюка – VAB и «Финансовая инициатива», выдавшие структурам из орбиты своего акционера, по данным Гонтаревой, около 28 млрд грн.

«В VAB таких кредитов было 70%, в Финансовой инициативе – 96%. Это не только займы «Укрлендфармингу»: там же огромное количество компаний, связанных с акционером», – указала она.

Будучи фактическим банкротом, должник не просто сохранил хорошую мину при плохой игре – ему несколько лет удавалось связывать руки оппонентам с помощью славящихся своей неподкупностью украинских судов и беспристрастностью – государственных исполнителей Министерства юстиции Украины, во главе которого находится хороший друг Бахматюка Павел Петренко.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть судебных экспертов, которые годами проводят экспертизу рыночной стоимости имущества, взыскать которое пытаются кредиторы Бахматюка, но никак не могут ее завершить. И часто так происходит из-за того, что компании Бахматюка просто не платят за экспертизу, как это произошло в деле № 910/13550/17 по иску НБУ к «Станиславской торговой компании» Бахматюка.

Во многом благодаря этим и другим «контраргументам»хозяину Ukrlandfarming удавалось успешно «оттягивать конец». Но, судя по последним событиям, запас прочности Бахматюка иссяк. Делать такие выводы позволяет анализ серии судебных решений, зафиксировавших его разгромное поражение в принципиальных битвах, в том числе, на своем поле.

Как выяснил «ОЛИГАРХ», в ноябре на малой родине Бахматюка хозяйственный суд Ивано-Франковской области удовлетворил иск VAB Банка, находящегося под управлением ФГВФЛ, к Ивано-Франковскому мясокомбинату – одному из ключевых мясоперерабатывающих активов Ukrlandfarming.

Суд обратил взыскание на целостный имущественный комплекс предприятия, расположенный на ул. Симона Петлюры в Ивано-Франковске, который был передан в ипотеку банку в 2012 году. В этом деле, как и во многих других, было решение о проведении судебной экспертизы по инициативе мясокомбината Бахматюка, который затем отказался ее оплачивать, но в итоге это ему сильно не помогло. И когда решение суда вступит в законную силу, имущество Ukrlandfarming будет продано с молотка на открытых торгах.

На то, что это не совпадение, а закономерность, указывают и другие решения судов. Так, в октябре хозсуд Черкасской области удовлетворил иск НБУ к инвестиционной компании «Агросоюз-РП» и взыскал имущественный комплекс Млиевской птицефабрики. Почти одновременно хозсуд Днепропетровской области по иску все того же Нацбанка взыскал имущественный комплекс Желтоводского мясопродкомбината. Оба актива должен быть выставлены на открытые торги (первый – по стартовой цене в 70 млн грн, по второму цена будет определена позднее) в счет частичного погашения долга банка Бахматюка «Финансовая инициатива» перед НБУ на сумму свыше 2,1 млрд грн.

Дальше – больше. 15 ноября хозсуд Киевской области по иску НБУ взыскал имущественный комплекс ООО «Птицефабрика Киевская» в Пуховке (Броварской район) площадью 126 тыс. кв. м в счет уже упомянутого долга неплатежеспособного банка Бахматюка перед НБУ.

Как и «Агросоюз-РП», ипотекодатель оформлен на третьих лиц – номинальных директоров из Кипра.

Среди них выделяется партнер кипрской юрфирмы Nasos A. Kyriakides & Partners Насос Куриакидес, на которого была записана целая россыпь структур, «не имеющих отношения к Бахматюку». В том числе до недавнего времени среди них числился бесспорный чемпион по освещению деятельности Бахматюка в исключительно позитивном свете – газета «Деловая Столица», которую издает акционерное общество «Картель».

Перечисленные суды – лишь видимая часть айсберга. По данным «ОЛИГАРХА», защита Бахматюка рассыпается по всем фронтам, от Киева до Ужгорода (в конце ноября хозсуд Закарпатской области распорядился пустить с молотка входящий в Ukrlandfarming Береговский мясокомбинат).

Рассказывает ли об этих событиях Бахматюк «настоящим западным кредиторам или инвестиционным банкирам», которым он должен деньги, достоверно неизвестно. Но в том, что происходящее сейчас напоминает «эффект домино», почти не возникает сомнений. И шансов выиграть в этой партии у Бахматюка, похоже, не осталось.