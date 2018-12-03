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Президент Украины Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

Согласно документу, Бабин уволен согласно поданному им заявлению.

37-летний Бабин был заведующим кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета (с 2016 года).
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