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Консульство Украины в Москве направило официальные запросы в МИД РФ и администрацию следственных изоляторов «Лефортово» и «Матросская тишина» относительно возможности посещения пленных моряков. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«О поступлении ответы сообщу немедленно», - написала она в Facebook.

Денисова отметила, что завтра утром консульские сотрудники будут выяснять информацию о внутритюремных счетах, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств. О чем семьям военнопленных будет сообщено отдельно.

Напомним,  по словам уполномоченной по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой, сегодня украинским военнопленным привезли передачи, а также, что для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.

 
ForUm

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