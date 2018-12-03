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В Неаполе, Италия, был убит гражданин Украины. Об этом сообщает 112 Украины со ссылкой на il Giornale.

Согласно информации издания, 36-летний мужчина был убит в воскресенье, 2 декабря, около 22:30. Как заявляют свидетели, погибший вступил в драку с другим мужчиной возле популярного среди восточноевропейских мигрантов клуба – вступился за девушку.

Во время драки он получил несколько ударов ножом, прибывшим на место медикам не удалось его спасти. Второму участнику драки удалось скрыться.

Отмечается, что оба были в состоянии алкогольного опьянения.

МИД Украины подтвердил, что погибший – действительно украинский гражданин, Юрий Бусуйок, который в течение 9 лет проживал в Италии с родителями и работал строителем.

На данный момент по факту убийства начато уголовное производство, ведется расследование обстоятельств.
ForUm

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