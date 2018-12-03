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Скорая медицинская помощь будет приезжать быстрее в 2019 году, благодаря запуску во всех регионах Украины обновленных диспетчерских служб, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Благодаря созданию и модернизации объединенных диспетчерских служб по всей стране, диспетчеры экстренной помощи будут меньше времени тратить на обработку вызовов, а к пациенту будет выезжать та машина, которая находится ближе к адресу вызова», - говорится в сообщении.

В 2019 году за средства государственного и местных бюджетов будут созданы новые объединенные диспетчерские службы в Житомирской, Кировоградской, Луганской, Ривненской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, а других регионах - обновленные и модернизированные.

Введение объединенных диспетчерских служб означает, что каждый украинец сможет позвонить на единый номер 103 и быть уверенным, что при необходимости к нему будет направлена ​​ближайшая машина скорой помощи – даже если она будет из другого района. Кроме того, создание современных диспетчерских служб позволяет

  • уменьшить время обработки вызова от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;
  • выполнить норматив проезда на экстренные случаи - до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;
  • в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;
  • собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи.

Региональные оперативно-диспетчерские службы смогут подключаться и обмениваться данными с системой «Централь 103» и вводить современные протоколы обработки вызовов.

Министерство здравоохранения призывает местные власти способствовать Центрам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в создании современных диспетчерских служб. Именно от этого зависит, насколько качественной и быстрой будет ЭМП в каждом регионе Украины.
ForUm

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