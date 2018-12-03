Служба безопасности во Львовской области с января 2018 года расследует растрату 13,6 миллиона гривен сотрудниками государственного предприятия «Львовский государственный авиационно-ремонтный завод».

Об этом говорится в судебных материалах, сообщает «Экономическая правда».

Следствием установлено, что в течение 2017-2018 годов должностные лица «Львовского государственного авиационно-ремонтного завода» внесли ложные сведения в акты приема-передачи авиационного оборудования от частной фирмы «Грандавиатайм», которое сейчас называется «Таймсервисторг».

В свою очередь «Грандавиатайм» по документам якобы закупил оборудование у предприятий, которые по материалам налоговой манипулируют номенклатурой купли-продажи товаров, не имеют необходимых производственных активов, рабочей силы и вообще не осуществляют реальной хозяйственной деятельности и тому подобное.

Следствие продолжается по статьям Уголовного кодекса Украины 366 «служебный подлог» и 191 «растрата имущества путем злоупотребления служебным положением».

На дополнительный запрос СБУ отметила, что по состоянию на конец ноября никакого процессуального решения в данном уголовном производстве не принято.

В конце прошлого года концерн «Укроборонпром», в состав которого входит Львовский завод, сообщил об увольнении директора ЛГАРЗ Александра Кравчука как раз из-за многочисленных финансовых нарушений.

Из судебных материалов также известно, что параллельно детективы НАБУ расследуют как Львовский авиационный завод переплатил 8 миллионов гривен за запчасти к самолету-истребителю МИГ-29 группе фиктивных фирм.