Завтра, 4 декабря, в Украине потеплеет до +5-8 градусов, местами ожидаются дожди. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Зима с разгона напугала морозами и букварно красивым снегом. А уже на пороге - оттепель. 4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0 + 5 градусов, на западе до +7, а на юге до +8, в Крыму + 7-11 градусов. Холоднее всего будет на востоке Украины, -2-5 градусов днем», – отметила она.

По словам Диденко, атмосферный фронт принесет в западные области дожди. «На севере завтра местами возможен дождь и вечером мокрый снег. Еще в Одесской области может немного покапать. А так в основном - без существенных осадков», – сообщила синоптик.

Она подчеркнула, что на дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша. Также ожидаются туманы.

«В Киеве вторник теплый, сырой и пасмурный. В столице завтра высокая влажность, вероятность периодических незначительных осадков, днем ​​до +2, +3 градусов», – сообщила Диденко.

По ее прогнозу, в середине недели немного похолодает, подсохнет, а на выходные, 8-9 декабря, снова придет оттепель.