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Через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта на сумму около $230 млн в месяц. Под угрозой находятся поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов. Об этом рассказал на брифинге в понедельник замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает LIGA.net.

«Осложнения в регионе мы начали замечать где-то в начале третьего квартала, - сказал Сологуб. - Но здесь сложно оценить, что именно имеет решающее влияние: есть еще фактор погодных условий. Пока мы не можем сказать, что влияет сильнее».

По словам Сологуба, украинские агропроизводиели, практически не работают через порты Азовского моря. «Это примерно 2-3% всего экспорта АПК», - уточнил он.

Напомним, в конце октября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские порты получили более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.
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