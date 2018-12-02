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В Киеве на улице Васильковской в одной из квартир многоэтажки психически больной мужчина убил топором двух женщин, а потом выбросился из окна, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Как рассказал заместитель начальника следственного отдела Голосеевского управления полиции Сергей Сторожук, при осмотре места происшествия полицейские обнаружили в многоэтажке открытое окно, с которого, вероятно, упал человек.

Опросив жителей дома, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний мужчина, который проживал вместе с матерью в одной из квартир и имел проблемы с психическим здоровьем.

Соседи также сообщили номер телефона женщины. Подойдя к квартире, правоохранители неоднократно звонили на указанный номер и звук телефона было слышно, однако дверь никто не открывал. Поэтому на место происшествия прибыли специалисты для принудительного открытия дверей.

Осмотрев помещения, на кухне полицейские обнаружили тела двух женщин с многочисленными резаными ранениями. Выяснилось, что одна из женщин - 53-летняя мать погибшего. Личность другой женщины устанавливается.

Проведя обыск квартиры, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, в том числе два ножа и топор со следами крови.

«По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - добавил й Сторожук.

Кроме того, расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Правоохранители устанавливают мотивы убийства женщин.
ForUm

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