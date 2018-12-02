Государственную помощь в размере 100 тыс. гривен получили уже 17 семей незаконно лишенных свободы РФ в связи с политической или общественной деятельностью, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

МТОТ продолжает обрабатывать заявления на получение государственной помощи и формировать кейсы для рассмотрения комиссией.

До конца года комиссия намерена рассмотреть как можно больше сформированных кейсов для распределения целевых государственных средств в помощь лицам, лишенным личной свободы.