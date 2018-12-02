В аэропорту «Одесса» пограничники не пропустили в Украину известного российского актера и танцора Ильдара Тагирова, участие которого планировалось в премьерном представлении «Диалоги» (DIALOGY).

Об этом сообщили организаторы представления – участники театральной команды U! Zahvati (Киев), передает УНИАН.

По словам представителя команды, 23-летний Тагиров должен был исполнять главную роль в спектакле-променаде DIALOGY, проект подготовлен при поддержке Украинского культурного фонда. Премьера постановки была запланирована в Одессе на 1 и 2 декабря.

Он отметил, что актер летел самолетом из Минска, в международном порту «Одесса» его не пропустили через госграницу Украины. «Как стало известно команде U! Zahvati, 1 декабря около 16.00, Ильдара Тагирова не пустили в Одессу, мотивируя это в официальных документах тем, что «не он может подтвердить цель пребывания в Украине», - сообщил представитель театральной команды.

Он утверждает, что все необходимые документы для подтверждения цели поездки актера в Одессу были собраны заблаговременно. Кроме того, в открытых источниках – много анонсов вышеназванного представления. В частности, как уточнил руководитель U! Zahvati Александр Стужук, соответствующие документы были предоставлены пограничникам, которые «проигнорировали доказательства и тем самым создали проблемы для культурного проекта».

«Последний месяц мы провели в репетициях и спектаклях в Киеве с Ильдаром Тагировым, и теперь, из-за нежелания бюрократической системы увидеть в лице Ильдара человека мира и культуры, получили такую неприятную ситуацию», - подчеркнул Стужук.

Тагиров является гражданином России, но, как акцентирует Стужук, активно занимается публичной творческой деятельностью преимущественно в Европе, а его участие в указанном спектакле в Одессе было запланировано больше года назад. На премьере представления DIALOGY в Одессе Тагирова заменит дублер Никита Кравченко (Киев).

Тагиров является победителем проекта «Танцуют все» на телеканале СТБ в 2012 году, обладателем гран-при всемирно известных соревнований VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) и итальянском Spoleto International Ballet Competition. Он обладатель золотых медалей самых престижных международных конкурсов артистов балета в номинации Contemporary dance в США, Италии, Беларуси.

Как сообщал ForUm, 30 ноября Государственная пограничная служба усилила меры контроля на границе и ограничила въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Также ограничен въезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Донбасса.