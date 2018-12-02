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В понедельник, 3 декабря, в Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

«Введение правового режима военного положения, в том числе, предусматривает уточнение задач Вооруженных сил Украины и Сил территориальной обороны. Одной из составляющих подготовки Вооруженных сил Украины к отражению вооруженной агрессии является подготовка людских резервов. С этой целью с 3 декабря начинается цикл масштабных сборовых мероприятий с резервистами и военнообязанными», - сказано в сообщении.

В частности состоятся сборы как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток). Таким образом предполагается, что все сборовые мероприятия будут завершены до начала новогодних праздников. В то же время меры по мобилизации будут проводиться только в случае открытой агрессии, но в таком случае в Вооруженные силы Украины будут призываться не только те лица, которые находятся на сборах, но и все резервисты и военнообязанные, которые приписаны к комплектованию ВСУ.

«Кроме того, как и предусмотрено Стратегическим замыслом применения Вооруженных сил Украины, сейчас в определенных областях Украины продолжаются организационные мероприятия по созданию территориальной обороны и неприкосновенных запасов. В областях, в которых введено военное положение, предусматривается проведение массовых сборов с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток, во время которых будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов территориальной обороны с целью подготовки к защите своих областей», - отметили в управлении.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.
ForUm

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