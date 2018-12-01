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В Винницкой области гражданским лицам запретили носить военную форму, сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

«В соответствии с Законом Украины «Об утверждении Указа Президента Украины» О введении военного положения в Украине» 30 ноября 2018 Советом обороны Винницкой области принято решение о запрете ношения в Винницкой области гражданским лицам военной формы одежды и ее элементов, кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установления возможной принадлежности к незаконным военных формированиям.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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