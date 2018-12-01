На следующей неделе станет известно, когда состоится объединительный собор единой Украинской православной церкви.

Об этом в эфире Громадського сообщил советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

«Я думаю, что мы узнаем об этом в начале, может в середине следующей недели, потому что мы ожидаем сообщения от Вселенского патриарха о предложенной дате. И тогда уже украинские епископы соберутся для того, чтобы выбрать предстоятеля (единой УПЦ - Ред.)», - сказал он.

Павленко отметил, что объединительный собор точно пройдет в декабре. После этого, по его словам, останется один вопрос.

«Он символический, но очень важный. Это вопрос того, чтобы Вселенский патриарх возглавил службу в Константинополе, чтобы было совместное служение (с предстоятелем новой УПЦ. - Ред.). И после этого будет предоставлен томос», - резюмировал советник Президента.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.