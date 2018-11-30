Кассационный административный суд Верховного суда удовлетворил иск экс-судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова к Верховной Раде о признании незаконным постановления об освобождении его от должности судьи.

Такое решение было принято на заседании 30 ноября, сообщил «Украинской правде» адвокат Татькова Павел Попков.

«Иск удовлетворен. О восстановлении в должности речи не идет, речь идет только формально о том, что постановление отменено. Более того, решение не вступило в силу, Верховная Рада подаст апелляционную жалобу», – отметил адвокат.

По его словам, такое решение «было ожидаемым, так как аналогичные постановления Верховной Рады уже были отменены в суде».

Попков настаивает, что парламент голосовал за освобождение Татькова от должности с нарушением регламента Верховной Рады, с нарушением порядка голосования, с нарушением правил о личном голосовании, то есть «кнопкодавством».

Татьков, по словам защитника, подал иск, чтобы «восстановить нарушенные права».

Теперь у Верховной Рады есть 30 дней для подачи апелляции.

На вопрос, можно ли будет говорить о фактическом восстановлении в должности, если решение суда вступит в силу, Попков ответил, что вопрос является дискуссионным. Он добавил, что суд, в котором работал Татьков, сейчас расформирован.

Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона «Об очищении власти» (о люстрации).

Весной 2018 года стал известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.

В октябре 2018 года ГПУ заочно сообщила Татькову о подозрении в создании преступной организации.