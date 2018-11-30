Кассационный административный суд Верховного суда удовлетворил иск экс-судьи Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова к Верховной Раде о признании незаконным постановления об освобождении его от должности судьи.
Такое решение было принято на заседании 30 ноября, сообщил «Украинской правде» адвокат Татькова Павел Попков.
«Иск удовлетворен. О восстановлении в должности речи не идет, речь идет только формально о том, что постановление отменено. Более того, решение не вступило в силу, Верховная Рада подаст апелляционную жалобу», – отметил адвокат.
По его словам, такое решение «было ожидаемым, так как аналогичные постановления Верховной Рады уже были отменены в суде».
Попков настаивает, что парламент голосовал за освобождение Татькова от должности с нарушением регламента Верховной Рады, с нарушением порядка голосования, с нарушением правил о личном голосовании, то есть «кнопкодавством».
Татьков, по словам защитника, подал иск, чтобы «восстановить нарушенные права».
Теперь у Верховной Рады есть 30 дней для подачи апелляции.
На вопрос, можно ли будет говорить о фактическом восстановлении в должности, если решение суда вступит в силу, Попков ответил, что вопрос является дискуссионным. Он добавил, что суд, в котором работал Татьков, сейчас расформирован.
Напомним, 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, так как он подпадает под действие закона «Об очищении власти» (о люстрации).
Весной 2018 года стал известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.
В октябре 2018 года ГПУ заочно сообщила Татькову о подозрении в создании преступной организации.
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