В Государственной пограничной службе Украины рассказали, в каких случаях мужчин - граждан РФ в возрасте 16-60 лет будут пропускать в страну. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, определенным исключением являются лица, имеющие в Украине дипломатический статус, а также те, кто являются «обслуживающим персоналом для транспорта».

«Кроме того, те, кто имеет документы о подтверждении о постоянном или временном проживании на территории Украины и которые едут с поездками гуманитарного характера. Это, возможно, смерть или болезнь близких родственников», - уточнил Демченко, передает 112 Украина.

По его словам, категория лиц в возрасте 16-60 лет представляет собой особый риск, поэтому именно она попала под запрет на въезд.

«Мы говорим о категории риска, к которой может быть более пристальное внимание, чтобы они не создавали определенные очаги, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия, направленные на подрыв интересов Украины. Выделяются группы риска, и эта категория подпадает. Интервьюирование – это дополнительный контроль. В каждом отдельном случае может приниматься исключение-решение», - пояснил спикер ведомства.

Как сообщал ForUm, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.