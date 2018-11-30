Введение военного положения не повлияло на доходы государственного бюджета, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что за 26, 27 и 28 ноября по общий фонд государственного бюджета поступило, соответственно, 1,6 млрд грн, 1,7 млрд грн и 1,34 млдр грн таможенных платежей.

«Уменьшение суммы поступлений 28 ноября по сравнению с предыдущим днем ​​является особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели: пиковые поступления в понедельник-вторник, падение со среды по пятницу, и никоим образом не связано с введением военного положения», - пояснил замминистра финансов Сергей Верланов.

Налоговые платежи за 26, 27 и 28 ноября составили, соответственно, 2,2 млрд грн, 2 млрд грн и 3 млрд грн при среднедневном сборе в ноябре 2,4 млрд грн.

В Минфине ожидают, что по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда государственного бюджета.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).