также в разделеПолитика
Страны G7 призвали РФ освободить украинских моряков 10
Туск анонсировал продление санкций ЕС против России 11
Порошенко не исключает нападения РФ на страны Балтии и Скандинавии 26
У Медведчука рассказали, что ждет Яценюка 207
Эксперты: По вопросу освобождения моряков следует обратиться к Медведчуку 45
Порошенко: У меня две плохие новости для Путина 377
Береза о происходящем на Херсонщине: Это не дно. Это хуже 290
Новинский об обысках в лавре: Порошенко усиливает наступление на УПЦ 110
Порошенко рассказал, сколько хотели украсть на строительстве экспресса в «Борисполь» 59
Сенат США единогласно обвинил Россию в агрессии против Украины 44
«Зеркальный ответ»: Гройсман предлагает задерживать российские корабли 109
Украина расторгнет около 40 договоров с Россией 61
Порошенко: Государство сделало для томоса все, что могло 168
«Лукашенко предупреждал»: В Беларуси прокомментировали Керченский кризис 264
Вакаров: Пусть английские депутаты спросят посла Великобритании, как она приезжала за консультацией к Медведчуку 60
Трамп отменил встречу с Путиным 72
ФРГ не будет отправлять военные корабли в Черное море по просьбе Украины 37
Порошенко: Путин снова рассказывает миру сказки 83

В Министерстве иностранных дел России официально заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипломатические учреждения РФ. Об этом заявила на брифинге в Москве официальный спикер российского МИД Мария Захарова, передает УНИАН.

В частности, на вопрос о том, что в ситуации постоянных акций протеста у российских дипучреждений в Украине, возможен ли перенос российских дипломатических консульств из Киева и Львова на оккупированный Донбасс, Захарова сказала: «Не было ли мысли о переносе представительства? Наш недавний исторический пример, говорит о том, что меняется статус. Было генконсульство в Симферополе, а потом оно стало представительством МИД РФ. Бывает и так!» — подчеркнула дипломат.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что «у российской общественности может лопнуть терпение», что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2816 грн.
56
Теги