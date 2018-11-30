В Министерстве иностранных дел России официально заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипломатические учреждения РФ. Об этом заявила на брифинге в Москве официальный спикер российского МИД Мария Захарова, передает УНИАН.



В частности, на вопрос о том, что в ситуации постоянных акций протеста у российских дипучреждений в Украине, возможен ли перенос российских дипломатических консульств из Киева и Львова на оккупированный Донбасс, Захарова сказала: «Не было ли мысли о переносе представительства? Наш недавний исторический пример, говорит о том, что меняется статус. Было генконсульство в Симферополе, а потом оно стало представительством МИД РФ. Бывает и так!» — подчеркнула дипломат.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что «у российской общественности может лопнуть терпение», что приведет к нападению на дипломатические представительства Украины на российской территории.

