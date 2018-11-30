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По состоянию на 26 ноября Украины закрыла 10 квот на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

«По состоянию на 26 ноября Украина закрыла 10-ю квоту на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС, а именно на обработанный крахмал. Сейчас также использованы квоты на мед, крупы и муку, солод и клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, зерновые (кукуруза и пшеница), сливочное масло и мясо птицы», - говорится в сообщении.

Кроме того, почти использованы квоты на крахмал (95%) и чеснок (96%) соответственно.

Также, начиная с 1 октября 2018 года начал действовать второй год дополнительных квот по 5 группам товаров, из которых по состоянию на конец ноября 2 уже закрыты: мед и обработанные томаты.

Еще до конца года будут действовать дополнительные квоты на зерновые, из которых объемы на пшеницу и кукурузу уже использованы, а на ячмень использованы лишь на 23%.
ForUm

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