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Саломе Зурабишвили, выигравшая президентские выборы в Грузии, не считает, что сейчас подходящее время для сотрудничества с Россией. Об этом она рассказала в интервью Русской службе Би-би-си.

«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», - заявила Зурабишвили.

Она сказала, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры страны в лице Европы и Америки начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Грузия не останется в стороне.

Грузия неоднократно обвиняла Россию в похищении людей на линии разграничения с Южной Осетией, которую Россия признает независимым государством, а Грузия считает частью своей территории. Помимо России независимость Южной Осетии признают всего пять государств-членов ООН.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов. Зурабишвили набирает 59,52% голосов.
ForUm

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