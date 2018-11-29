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Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», побеждает на выборах президента Грузии.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны, сообщает Укринформ.

По итогам подсчета 99,7% бюллетеней Зурабишвили набирает 59,56% голосов избирателей, а ее соперник, кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, — 40,44%.

Оба кандидата, которые прошли до второго тура выборов, - бывшие министры иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили.

Напомним, после подсчета почти 97% голосов избирателей, принявших участие в состоявшихся 28 октября выборах президента Грузии, никто из кандидатов не набирал необходимого числа голосов для победы в первом туре.
ForUm

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