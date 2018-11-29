Киевский окружной административный суд перенес заседание, которое могло разблокировать утверждению инвестиционных советников пяти крупных госпредприятий для большой приватизации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

«Судебное заседание, которое могло разблокировать утверждение инвестиционных советников на 5 предприятий большой приватизации, в том числе, и на ОПЗ, перенесли на 11 декабря», – отметил он.

По словам Трубарова, причина переноса – неявка заявителя, компании «Грант Торнтон», которая после своего поражения на конкурсе решила обжаловать результаты отбора инвестиционных советников. «И именно неявка на судебное заседание, которое они и инициировали, является убедительным доказательством того, что их цель - заблокировать процесс большой приватизации в угоду олигархическим группам, которые не желают идти из госпредприятий», – подчеркнул он.

«Эти так называемые истцы прекрасно понимают безосновательность обвинений и делают все, чтобы дело затянуть и помешать честной приватизации. Надеюсь, что 11 декабря суд рассмотрит дело независимо от присутствия «обиженных», и инвестсоветники будут утверждены Кабинетом Министров в этом году», – подытожил Трубаров.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозировал сопротивление попыткам властей провести прозрачные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а также предупреждает о возможном сопротивлении проведению большой приватизации.