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Украина поднялась в рейтинге ФИФА 55

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных сборных мира, сообщает 112 Украина.

В ноябре сборная Украины сыграла два матча. В завершающем поединке Лиги наций УЕФА команда Шевченко проиграла Словакии, а затем сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче. Эти результаты опустили Украину в рейтинге ФИФА. Теперь украинцы занимают 28 позицию.

В первой десятке изменений практически не произошло. Лидером рейтинга осталась Бельгия. Франция осталась на втором месте, а Бразилия - на третьей позиции. Лишь Португалия и Уругвай поменялись шестым и седьмым местом.

Рейтинг ФИФА от 29 ноября 2018 года:

1. Бельгия (1)

2. Франция (2)

3. Бразилия (3)

4. Хорватия (4)

5. Англия (5)

6. Португалия (7)

7. Уругвай (6)

8. Швейцария (8)

9. Испания (9)

10. Дания (10)

...

27. Словакия (28)

28. Украина (27)

29. Иран (30)

 
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