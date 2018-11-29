С воскресенья, 25 ноября, в Киеве из-за непогоды травмировались около 50 человек. Об этом в эфире 112 Украина сообщил врач-травматолог одного из столичных травмпунктов Артур Голак.

«С воскресенья, когда началось обострение погодных условий, обратились из-за гололеда около 50 человек. Например, в первый день более 20, вчера около 8 пострадавших связывали свои травмы с гололедом», - рассказал Голак.

По словам врача-травматолога, явного резкого роста травмированных не наблюдается. Он добавил, что чаще всего люди обращаются с травмами плеч и голеней, а также переломами в зоне голеностопного и лучезапястного сустава.