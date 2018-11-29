В одном из многоэтажных домов Святошинского района Киева 27 ноября обокрали квартиру руководителя Киевской местной прокуратуры №1 Артем Ясь. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник.

Отмечается, что неизвестные проникли в квартиру прокурора путем подбора ключей, пока его супруга и ребенок отсутствовали. По информации источника, преступники забрали золотые ювелирные украшения, а также доллары США и евро (эквивалент около 170 тыс. грн).

За 2017 год Артем Ясь задекларировал 463 тыс. грн заработной платы и 15 тысяч долларов на банковском счете.

Также, по данным декларации, Ясь с супругой и маленьким ребенком живут в 42-метровой квартире, которая принадлежит его матери.

В марте 2018 года Ясь внес в декларацию 224 тыс. грн (получены от отчуждения движимого имущества, возможно от продажи одной из двух машин). В июле 2018 года прокурор получил 77 тысяч гривен материальной помощи (на оздоровление и решение социально-бытовых потребностей), а в июле 2017-го на эти же цели – 98 тысяч.