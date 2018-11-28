В Киеве из-за сообщения о минировании проводится проверка супермаркетов сети «Сильпо», сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что информация о взрывчатке в магазинах поступила в Службу безопасности Украины. К осмотру помещений привлечены несколько групп полицейских, в состав которых входят взрывотехники и кинолог.

Письмо с сообщением о заминировании супермаркета поступило в колл-центр СБУ. Поскольку аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети.

Для максимально оперативной отработки супермаркетов создано несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.

Как сообщает «Информатор», аноним сообщил о заминировании супермаркета «Сильпо». Так, на улице Бережанской, 22, что в Оболонском районе, людей из супермаркета эвакуировали, парковку отгородили, а у входа на данный момент дежурит полиция и охрана. Кроме того, эвакуация из «Сильпо» прошла по адресу Героев Сталинграда, 46, что также в Оболонском районе столицы.