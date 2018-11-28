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В ночь на 28 ноября в Днипре неизвестные взорвали банкомат «ПриватБанка» и похитили из него деньги, сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в службе безопасности банка, преступление было совершено около 3:00 ночи на бульваре Славы. Подойдя к помещению магазина, где установлен банкомат, неизвестные преступники совершили поджог и подрыв банкомата, в результате чего была выведена из строя охранно-пожарная сигнализация банкомата и магазина, сам же банкомат - разрушен.

Наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как злоумышленники скрылись. Сотрудники СБ банка, следователи полиции выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают факты, указывающие на лиц, которые могут быть к нему причастны.

Отмечается, то «ПриватБанк» объявил о вознаграждении 50 тыс. гривен за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.
ForUm

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