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Сегодня, 28 ноября, в украинских Карпатах открыт лавинный сезон, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

«28 ноября в связи с выпадением снега высотой более 30 см, лавиноопасен сезон в районе Черногорського массива объявляется открытым. Лавиноопасно», –говорится в сообщении.

Также 28 ноября на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень). 29 ноября в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается низкая снеголавинна опасность (1 уровень).
ForUm

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