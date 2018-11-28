Кабинет Министров Украины передал два здания из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в управление Государственной судебной администрации для размещения там органов Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает Радио Свобода.

Судебные палаты ВАС будут размещены в Соломенском районе: в Административно-лабораторном корпусе №2 на улице Максима Кривоноса, 2А, и в соседнем лабораторном корпусе №1 на улице Преображенской. Апелляционная палата суда также будет расположена рядом в помещениях Лабораторного корпуса №1.

«Передача указанного недвижимого имущества направлена ​​на реализацию Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» и позволит обеспечить указанный суд надлежащими помещениями государственной формы собственности», - говорится в заявлении Государственной судебной администрации. Согласно сообщению, именно ГСА инициировала передачу зданий.

Создание Высшего антикоррупционного суда является частью антикоррупционной реформы.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.

21 июня Верховная Рада приняла закон №8497 «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

27 июня закон был опубликован в официальном изданим Верховной Рады «Голос Украины».