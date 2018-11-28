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Кабинет Министров передал Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

«Передать в постоянное бесплатное пользование Представительству двора Вселенского патриархата в Украине объекты недвижимого имущества - Андреевской церкви Национального заповедника «София Киевская» (Киев, Андреевский спуск,23) согласно с перечнем, который прилагается», - сказано в постановлении.

В перечне указывается основное помещение церкви, купольная часть и стилобат (верхняя часть ступенчатого цоколя храма или цокольный этаж) на 1 и 2 этажах.

Напомним, 18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату.
ForUm

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