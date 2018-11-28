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Президент Украины Петр Порошенко проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и действиях Украины в ответ, в частности введении режима военного положения.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, стороны провели телефонный разговор.

Президент Турции осудил эскалацию и агрессивные действия РФ против Украины.

Порошенко призвал Эрдогана усилить давление на Россию для освобождения украинских моряков и кораблей.

Собеседники договорились, что президент Турции поднимет украинский вопрос в Буэнос-Айресе на саммите G20.

Напомним, Президент Петр Порошенко в очередной раз призвал Россию уйти из Украины и выразил надежду, что на саммите Большой двадцатки (G20) президент США Дональд Трамп обратится с этим призывом к президенту России Путину.
ForUm

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