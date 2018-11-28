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Президент Петр Порошенко в очередной раз призвал Россию уйти из Украины и выразил надежду, что на саммите Большой двадцатки (G20) президент США Дональд Трамп обратится с этим призывом к президенту России Путину. Об этом Глава государства сказал в интервью американскому телеканалу NBC.

«Есть две версии. Первая – это «нормандский формат», минские соглашения, деэскалация ситуации в Азове, деоккупация Крыму и многое другое. Но можно сделать это короче и в нескольких словах: «Убирайтесь из Украины, мистер Путин», - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, ожидает ли он, чтобы лидер США донес российскому президенту позицию в отношении Украины.

«И в этой ситуации я рассчитываю на США», - добавил Президент.

Он также отметил, что как один из возможных вариантов поддержки Украины может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, потому что это цель глобальной безопасности.

По словам Президента, может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить России действовать таким образом.

Порошенко особо подчеркнул, что Украина должна быть готова к российской агрессии.

«Это реальная цель России – оккупация моря. И это начало агрессии. Это не просто атака на два украинских легких военных катера и один буксир. Это агрессия в Азовском море», - подчеркнул Президент.

Напомним, Порошенко считает, что угроза полномасштабного российского вторжения в Украину остается.  
ForUm

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