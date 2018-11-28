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Во Львове правоохранители устанавливают обстоятельства похищения банковского платежного терминала, сообщает пресс-служба облполиции.

Терминал был похищен из помещения банковского учреждения ночью около 03:40.

28 ноября по милицию поступило сообщение о том, что ночью из помещения одного из банковских учреждений, расположенной на улице Шевченко во Львове, был похищен платежный терминал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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