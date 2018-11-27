27 ноября в Берегово на Закарпатье установили новогоднюю елку высотой 8,5 метров, которую подарил городу житель села Большая Бакта. Об этом сообщает Mukachevo.net.
Елку установили относительно рано, поскольку большое количество населения в Берегово – римо-католики и протестанты, и начинают отмечать зимние праздники раньше.
Празднование начнется 2 декабря с зажиганием первой свечи Адвента.
Помог срубить дерево и доставить его на центральную площадь города один из членов горисполкома.
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