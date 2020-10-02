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Сегодня, 2 октября, около 11:00 в Киеве на площади Вокзальной произошел конфликт со стрельбой, в результате которого была ранена женщина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Предварительно установлено, что у одного из киосков находилась группа в составе трех человек. Между женщиной и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого последний выстрелил в сторону знакомой из пневматического пистолета. Пострадавшая получила незначительное повреждение нижней конечности, при этом от помощи врачей отказалась. Никто не пострадал.

Сейчас все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.
ForUm

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