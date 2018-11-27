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Нардепу Надежде Савченко, обвиняемой в государственной измене, делают операцию на колене.

Об этом «Украинской правде» сообщила ее сестра Вера Савченко.

«Операция началась где-то с 10:00. Мы сейчас ждем здесь», - рассказала она.

По словам сестры нардепа, операция проходит на улице Деловой, 10/1 в Институте физкультуры.

«Надежда не раз говорила о проблеме с коленным суставом. Ее осматривали три специалиста, в том числе и с «Феофании», и все сошлись на том, что оперировать нужно. Но послеоперационный период (в связи с содержанием в СИЗО. – Ред.) под вопросом. Это травма одна давняя, а вторая вот сейчас произошла на коленном суставе. Это разрыв крестообразной связки и затем горизонтальный разрыв мениска», - пояснила Савченко. 

Она добавила, что операцию делают, потому что «боль стала невыносимой, мешает спать».

Сестра нардепа отметила, что СБУ хочет в день операции забрать Савченко обратно в СИЗО.

Также, по ее словам, под угрозой реабилитационный период, «потому что в следственном изоляторе это невозможно будет делать».

«Нас здесь четверо девушек, мы будем отстаивать, чтобы Надежда отошла от наркоза и только тогда возвращалась в СИЗО. Также будем требовать освобождения из-под ареста – пусть это будет домашний арест, или арест в клинике, или как – чтобы нормально прошел реабилитационный период. Если потребуется, то будем обращаться в Европейский суд», - подытожила Савченко.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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