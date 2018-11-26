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Президент Петр Порошенко затеял «игру» с военным положением для того, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Оппозиционного блока» Вадим Новинский в кулуарах Верховной Рады в понедельник, 26 ноября.

По его словам, фракция «Оппозиционного блока» не будет поддерживать инициативу Петра Порошенко о введении военного положения.

«На протяжении последних лет наша страна переживала более крупные кризисы и более тяжелые последствия. Но ни разу Порошенко даже не пытался вести речь о военном положении. Просто тогда до выборов оставалось три года, и рейтинг у него был достаточно высоким. Сейчас в результате инцидента в Азовском море он пытается ввести военное положение. До выборов осталось четыре месяца, у него самый низкий рейтинг и он понимает, что у него нет никакой возможности легитимным способом избраться на очередной срок», - отметил оппозиционный политик.

По мнению Новинского, Порошенко затеял «игру» с военным положением для того, чтобы установить диктатуру с чрезвычайными полномочиями.

«Мы в этой игре участвовать не собираемся и будем делать все, чтобы его ожидания не оправдались. Мы будем защищать каждого украинца. Мы сделаем все, что чтобы граждане нашей страны не потеряли прав и свобод, чтобы не было экономического коллапса. Мы сделаем все, чтобы Украина не пострадала от бездумных действий Петра Порошенко, направленных исключительно на сохранение своей собственной власти», - отметил Председатель парламентской фракции «Оппозиционного блока».

Вадим Новинский посоветовал президенту Порошенко и министру иностранных дел Климкину сконцентрироваться не на установлении диктатуры, а на освобождении 23 пленных моряков.  
ForUm

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